Взвешивание UFC on ABC 3: Ортега тяжелее Родригеса, Салихов перевесил Цзинляна

В Лонг-Айленде (США) состоялась церемония взвешивания участников UFC on ABC 3, где в главном событии встретятся Брайан Ортега и Яир Родригес.
Результаты:
• Брайан Ортега (66,22 кг) – Яир Родригес (65,95 кг)
• Мишель Уотерсон (52,16 кг) – Аманда Лемос (52,61 кг)
• Муслим Салихов (77,47 кг) – Ли Цзинлян (77,38 кг)
• Мэтт Шнелл (57,15 кг) – Су Мудаэржи (57,06 кг)
• Шейн Бургос (66,13 кг) – Чарльз Жорден (66,04 кг)
• Миша Тейт (57,06 кг) – Лорен Мерфи (56,78 кг).
Предварительные поединки начнутся 16 июля в 18:00 по московскому времени, бои мейн-карда – в 21:00.
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