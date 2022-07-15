Взвешивание UFC on ABC 3: Ортега тяжелее Родригеса, Салихов перевесил Цзинляна

В Лонг-Айленде (США) состоялась церемония взвешивания участников UFC on ABC 3, где в главном событии встретятся и .

Результаты:

• Брайан Ортега (66,22 кг) – Яир Родригес (65,95 кг)

• Мишель Уотерсон (52,16 кг) – Аманда Лемос (52,61 кг)

• (77,47 кг) – Ли Цзинлян (77,38 кг)

• Мэтт Шнелл (57,15 кг) – Су Мудаэржи (57,06 кг)

• Шейн Бургос (66,13 кг) – Чарльз Жорден (66,04 кг)

• Миша Тейт (57,06 кг) – Лорен Мерфи (56,78 кг).

Предварительные поединки начнутся 16 июля в 18:00 по московскому времени, бои мейн-карда – в 21:00.

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