«Они держат меня в заложниках». Нейт Диаз рассказал, почему помочился на штаб-квартиру UFC

Американский полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что хочет уйти из промоушена, а также рассказал, как помочился на штаб-квартиру организации.

«Я пытался устроить шоу за пределами организации, но в UFC не хотят, чтобы я расторгал контракт. Они держат меня в заложниках, но я хочу уйти. Сейчас это моя главная цель. Я преследую ее еще с 2012 года, когда дрался с Беном Хендерсоном.

На последней встрече сказал: «Окей, давай все обсудим. Я сейчас вернусь, отойду на 5 минут». Он и Хантер просто сбежали из здания.

Тогда я вышел на улицу, и со стороны заднего двора помочился на штаб-квартиру UFC. Я хотел украсть у них из офиса какую-нибудь хрень, но там не было ничего крутого. Поэтому я просто помочился на заднем дворе», – сказал Диаз.