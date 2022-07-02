Шлеменко – об Исмаилове: «Медийно проще зарабатывать. Здесь не надо по лицу получать»

Российский боец смешанного стиля высказался о медийной активности .

По мнению «Шторма», дагестанский боец пытается по максимуму капитализировать свою известность, учитывая не самый ранний расцвет в ММА.

«Я считаю, что сейчас главная цель Маги – как можно быстрее заработать на своей карьере, которая у него в конце стрельнула.

Я думаю, он чувствует, что ему осталось недолго выступать, а востребованность есть. Вот он и пытается везде успеть. Плюс я уверен, что он ходит туда не просто так, а за деньги.

Могу ошибаться, но мне кажется так. Проще ходить и зарабатывать, чем драться и зарабатывать. Медийно проще зарабатывать как телевизионщик, шоумен, блогер. Здесь не надо по лицу получать», – сказал Шлеменко.

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