Александр Шлеменко: «Мне никогда не нравилась клоунада Исмаилова»

Теги MMA Александр Шлеменко Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Александр Шлеменко заявил, что ему не нравится поведение Магомеда Исмаилова в медиа.

«Не скажу, что Исмаилов меня прямо раздражает. Но мне никогда не нравилась эта клоунада. Не хочу в этом участвовать и не участвую.

Мага себя окружил любителями пошутить, пообниматься, посмеяться непонятно над чем. Я более серьёзный человек», – сказал Шлеменко.

Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет в конце августа на турнире RCC в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на бой в августе

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