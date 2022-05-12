Александр Шлеменко: «Мне никогда не нравилась клоунада Исмаилова»

Боец MMA Александр Шлеменко заявил, что ему не нравится поведение Магомеда Исмаилова в медиа.
«Не скажу, что Исмаилов меня прямо раздражает. Но мне никогда не нравилась эта клоунада. Не хочу в этом участвовать и не участвую.
Мага себя окружил любителями пошутить, пообниматься, посмеяться непонятно над чем. Я более серьёзный человек», – сказал Шлеменко.
Поединок Шлеменко и Исмаилова пройдет в конце августа на турнире RCC в Екатеринбурге.
Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на бой в августе