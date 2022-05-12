Магомед Исмаилов: «На территории интернета я опаснее, чем в клетке»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал подписание контракта на бой против .

«Каждое мое следующее противостояние ярче предыдущего. В ином случае – как заинтересовать публику? Я считаю, что Шлеменко это немножко другой уровень. Другая фамилия, другое имя. Это будет более яркое противостояние, чем с Минеевым. И тем более, к этому бою я мотивирован выйти в своей лучшей форме

Как раскачивать этот бой? Ну вот сейчас встану и нападу на Александра Шлеменко. И раскачается бой. Саша сразу начнет ответ давать и прямо тут, в студии, зарубимся…

Ну как я могу раскачать это противостояние? Это респект-файт! Вся главная раскачка будет уже во время боя. Но перед ним… Территория интернета, я там опаснее, чем в клетке», – сказал Исмаилов.

Бой Шлеменко – Исмаилов пройдет на турнире в Екатеринбурге в конце августа.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт на бой в августе