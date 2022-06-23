Менеджер Петра Яна: «Мы хотим бой с Сехудо, но Генри этого не хочет»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал о желании россиянина подраться с экс-чемпионом двух дивизионов Генри Сехудо.

«Бой с Сехудо — это то, чего мы хотим. Но думаю, что этого не хочет Генри.

Во-первых, он до сих пор недоступен, так как до возвращения он в течение полугода должен проходить тестирование.

Но мы, естественно, не против. Мы хотим любой бой, который приблизит нас к возможности снова подраться за титул», – сказал Абдрахманов.

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