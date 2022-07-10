Рафаэль Физиев: «Ожидал, что Дос Аньос будет бороться. Для меня это не стало сюрпризом»

Боец из Азербайджана Рафаэль Физиев прокомментировал победу над .

На UFC Vegas 58 Физиев нокаутировал Дос Аньоса в пятом раунде.

«Я ожидал, что он будет бороться. Для меня это не стало сюрпризом. Они все будут бороться со мной. Кто будет стоять со мной в стойке?

Если будут стоять, то это будет опасно для них. Конечно, меня могут победить в стойке, любой может это сделать. Я часто пропускаю, но для многих более хорошим планом будет бороться со мной.

Но я борюсь с детства. Все думают, что я был кикбоксером и никогда не боролся. Но я с детства борюсь, выступал по боевому самбо, рукопашным боям.

Я знаю, что такое борьба, что такое отбросить ноги, схватить и соскользнуть», – сказал Физиев.

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