Физиев – о словах Конора: «Он перед сном выпил, покурил и нюхнул, а затем взял телефон в руки»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев отреагировал на противоречивые заявления о представителе Кыргызстана.

Сначала Конор вступил в переписку с Физиевым в уважительной манере, но затем начал переходить к оскорблениям.

«Он начал с уважения, повторял, что уважает меня, и знаете, я тоже уважаю всех, и даже Конора. Он проделал большую работу для нашего бизнеса. Никто не делает это так, как он.

Но перед сном, я думаю, он выпил, потом покурил, потом чутка нюхнул, шлифанул все это стаканчиком Proper Twelve, а затем взял телефон и начал писать всякую чушь», – сказал Физиев.

Конор ответил на предложение Физиева потренироваться вместе: «Не проявляй неуважения, ты еще ничего не добился в этом спорте»

Физиев про Конора: «Он может выключить свет любому, если хорошо попадет»