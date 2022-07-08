Нариман Аббасов подерется на Dana White’s Contender Series ради контракта в UFC

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман Аббасов оставил титул и расторг контракт с организацией.
Представитель Азербайджана примет участием в претендентской серии Дэйны Уайта за возможность получить контракт в UFC.
Аббасов проведет поединок в ночь на 7 сентября в Лас-Вегасе (Невада). Имя соперника Наримана пока не известно.
Рекорд сложившего полномочия чемпиона AMC Fight Nights составляет 28-3. Аббасов идет на серии из 13 побед.
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