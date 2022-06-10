AMC Fight Nights 112: Аббасов против Пираева, Буторин – Абдуллаев и другие бои

10 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоится турнир 112.

В главном событии пройдет бой за титул в легком весе между Нариманом Аббасовым (27-3) и (27-1-4).

Поединок пройдет по новым правилам AMC Fight Nights — только тридцать секунд на партер.

Другие бои:

Максим Буторин (21-1-4) — Тахир Абдуллаев (11-1);

Юрий Ермоленко (4-5) — Артур Пронин (15-7).

AMC Fight Nights 112 начнется в 17:55 по московскому времени. Трансляцию покажет «Матч! Боец». Общедоступный канал «Матч ТВ» покажет турнир с 21:00.