AMC Fight Nights 112: Аббасов против Пираева, Буторин – Абдуллаев и другие бои

10 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоится турнир AMC Fight Nights 112.
В главном событии пройдет бой за титул в легком весе между Нариманом Аббасовым (27-3) и Марифом Пираевым (27-1-4).
Поединок пройдет по новым правилам AMC Fight Nights — только тридцать секунд на партер.
Другие бои:
Максим Буторин (21-1-4) — Тахир Абдуллаев (11-1);
Юрий Ермоленко (4-5) — Артур Пронин (15-7).
AMC Fight Nights 112 начнется в 17:55 по московскому времени. Трансляцию покажет «Матч! Боец». Общедоступный канал «Матч ТВ» покажет турнир с 21:00.