Фергюсон разозлился на Уайта из-за фейковой цитаты Дэйны: «Теперь я взбешен»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон гневно отреагировал на фейковую цитату Дэйны Уайта.
«Хабиб годами избегал пикового Тони. Однако теперь Тони выдохся, так что у Хабиба есть хороший шанс подраться с ним сейчас», – выложил боец в своих соцсетях, приписав эти слова главе промоушена.
Затем Фергюсон написал, что разозлился из-за слов, якобы принадлежащих промоутеру: «Выдохся? Дэйна Уайт, я покажу тебе, как я выдохся. Блин, безумие. Теперь я взбешен».
Хабиб ответил на вызов Фергюсона: «Я жду, когда ты проснешься»
Фергюсон – Хабибу: «Ты даже не можешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах, жиртест»