Фергюсон разозлился на Уайта из-за фейковой цитаты Дэйны: «Теперь я взбешен»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон гневно отреагировал на фейковую цитату Дэйны Уайта.

«Хабиб годами избегал пикового Тони. Однако теперь Тони выдохся, так что у Хабиба есть хороший шанс подраться с ним сейчас», – выложил боец в своих соцсетях, приписав эти слова главе промоушена.

Затем Фергюсон написал, что разозлился из-за слов, якобы принадлежащих промоутеру: «Выдохся? , я покажу тебе, как я выдохся. Блин, безумие. Теперь я взбешен».

Хабиб ответил на вызов Фергюсона: «Я жду, когда ты проснешься»

Фергюсон – Хабибу: «Ты даже не можешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах, жиртест»