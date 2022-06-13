Фергюсон разозлился на Уайта из-за фейковой цитаты Дэйны: «Теперь я взбешен»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

 Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон гневно отреагировал на фейковую цитату Дэйны Уайта.

«Хабиб годами избегал пикового Тони. Однако теперь Тони выдохся, так что у Хабиба есть хороший шанс подраться с ним сейчас», – выложил боец в своих соцсетях, приписав эти слова главе промоушена.

Затем Фергюсон написал, что разозлился из-за слов, якобы принадлежащих промоутеру: «Выдохся? Дэйна Уайт, я покажу тебе, как я выдохся. Блин, безумие. Теперь я взбешен».

Хабиб ответил на вызов Фергюсона: «Я жду, когда ты проснешься»

Фергюсон – Хабибу: «Ты даже не можешь сделать чемпионский вес без помощи человека на весах, жиртест»

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