Энтони Джошуа: «Мой любимый тяжеловес Майк Тайсон. Но Мохаммед Али – величайший боец»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа назвал величайшего тяжеловеса в истории бокса.
«Мой любимый тяжеловес Майк Тайсон. Но, конечно, Мохаммед Али — величайший боец как в ринге, так и за его пределами.
Я говорю о том, что он воплощал, о его позиции, о серии, которая была у него в поединках с элитными боксерами. Кен Нортон, Джо Фрейзер, Флойд Паттерсон. Али ведь дрался с Паттерсоном?
А еще Арчи Мур, Джордж Форман, и этот список можно продолжать. Он дрался с лучшими из лучших», – сказал Джошуа.
Мохаммед Али стал боксером из-за украденного велосипеда. Он изменил его жизнь, познакомил с тренером и сделал олимпийским чемпионом