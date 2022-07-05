Алексей Папин: «Как Моргенштерн может называть себя мужчиной, когда мне прислали видео, где на пироге член, и он этот член жрет»

Российский боксер первого тяжелого веса раскритиковал рэпера Моргенштерна.

«Меня спрашивали по поводу боя Амирана Сардарова и этого непонятного пассажира, Моргенштерна. Я сказал, что это никак не популяризирует бокс, что возле пивного ларька интереснее посмотреть бои.

Моргенштерн – чистый черт. Как он может называть себя мужчиной, когда мне прислали видео, где на пироге член, и он этот член жрет. Короче, самый настоящий петух.

Амиран, оказывается, за ЛГБТ-движение топит. Я сказал, что за Амирана не знаю, но какое отношение к боксу имеет этот черт?

Они просто не достойны выступать и соприкасаться с таким замечательным видом спорта, как бокс или единоборства. И вообще просто выходить в ринг, осквернять нашу боксерскую святыню», – заявил Папин.

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