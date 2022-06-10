Моргенштерн: «Приветствую всех бойцов, а также чертей, которые так и хотят похайпить на моем славном имени»

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом на территории РФ) поддержал начальника своей охраны Азиза Нуриллаева перед дебютом в ММА.

«На связи Моргенштерн, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Я хотел бы поприветствовать всех зрителей, всех бойцов, а также всех чертей, которые так и хотят похайпить на моем славном, прекрасном имени. Отныне вы, дурачки, недостойны ни единого моего слова, пока не пройдете испытание Азизом.

Азиз, брат, покажи шоу по-нашему, сделай красиво. Мы все за тебя болеем, мы знаем, что ты умеешь. Мы видели, на что ты способен, теперь покажи это всем», – сказал Моргенштерн.

10 июня на 112 Нуриллаев проведет бой с бойцом поп-ММА Егором Блашкевичем.

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