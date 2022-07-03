Исраэль Адесанья: «У Канноньера был отличный план на игру. Следующим будет Перейра»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Шон Стрикленд UFC 276 Адесанья - Канноньер Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Джаредом Канноньером на UFC 276.

Адесанья победил единогласным решением судей и в 4-й раз защитил пояс.

«Я скажу вам одну вещь: у них был отличный план на игру. Было действительно трудно продвигать мои действия, мои вторые фазы ударов, потому что у них был хороший план на игру.

Мы знаем, кто следующий. Это Алекс Перейра. Легко нокаутировать этого деревенщину (Шона Стрикленда — прим.ред), потому что он парировал джебы.

Как я сказал на пресс-конференции, в следующий раз, когда я подловлю его, он замерзнет как Эльза», – сказал Адесанья.

Алекс Перейра: «У меня есть две победы над Адесаньей, и я только что побил четвертого бойца в рейтинге»

Адесанья защитил титул UFC, победив Канноньера

 

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