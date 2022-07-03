Алекс Перейра: «У меня есть две победы над Адесаньей, и я только что побил четвертого бойца в рейтинге»

Бразильский средневес UFC Алекс Перейра прокомментировал победу над Шоном Стриклендом на UFC 276.

Перейра нокаутировал Стрикленда в первом раунде.

«Мне неважно, что он говорил перед боем. Я ничего не принял близко к сердцу. Я испытываю огромное уважение у нему, и хочу поблагодарить за то, что он согласился подраться со мной.

У нас была заготовлена хорошая тактика, я выждал момент и оформил нокаут.

У меня есть две победы над Исраэлем Адесаньей, но все говорят о том, что они были в кикбоксинге. Я только что побил четвертого бойца в рейтинге, и знаю, что заслужил титульный шанс», – сказал Перейра.

Видео нокаута в бою Алекс Перейра – Шон Стрикленд

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