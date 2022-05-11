Шон О’Мэлли: «Я финиширую Муньоза, а затем хочу реванш против Веры»

Боец UFC Шон О’Мэлли заявил, что после поединка против Педро Муньоза он хочет провести реванш с Марлоном Верой.

«Еще две досрочные победы – и я дерусь за титул в начале 2023-го, вне зависимости от того, у кого будет пояс.

Я финиширую Педро, а затем получаю кого-то из топ-5. Не знаю, будет ли к тому моменту назначен бой у Веры, но это тот поединок, который я хочу», – сказал О’Мэлли.

О’Мэлли подерется с Муньозом 2 июля на UFC 276. В последнем поединке Вера победил Роба Фонта единогласным решением, а Шона Марлон нокаутировал в августе 2020-го.

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