«К этому и шло». Шлеменко – про канадский паспорт Бетербиева

Российский боец прокомментировал двойное гражданство чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе .

Ранее стало известно, что россиянин получил паспорт Канады в преддверии боя с Джо Смитом-младшим 18 июня.

«Артур уже давно живет в Канаде, так что все, по-моему, к этому и шло. Он же не только что туда уехал и подал на гражданство, а лет пять назад, наверное, сделал свой выбор, каким путем пойти.

Чему тут удивляться, он же ведь не первый и не последний спортсмен, который родился в России, а получил гражданство другой страны, многие наши хоккеисты тем же путем пошли. Им так проще вести свои дела и строить карьеру.

Единственное, интересно, останется ли у него российский паспорт. Вообще, насколько я слышал, некоторым нашим хоккеистам паспорт США не мешает выступать за сборную России», – сказал Шлеменко.

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