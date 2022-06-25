Умар Нурмагомедов: «Мне жаль, что Хабиб не вернется, но я думаю, что он мог бы побить Адесанью»

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов оценил шансы двоюродного брата в бою с чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей.

«Мне жаль, что Хабиб никогда не вернется, но я думаю, что он мог бы побить Адесанью.

Я видел, как Хабиб боролся с , поэтому не думаю, что Адесанья бы встал.

Рокхолд — один из гигантов грэпплинга, поэтому легко бы не было», – сказал Умар.

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