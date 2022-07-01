Дмитрий Губерниев: «Зал славы UFC без Хабиба явно выглядел неполным»

Российский журналист поздравил экс-чемпиона UFC в легком весе с включением в Зал славы.

«Не надо думать о том, как долго затянули с этим решением. Надо думать о том, что его признали, и слава богу. Он это заслужил! Главное, что Хабиба признали, надо смотреть на результат.

Поздравляю Хабиба! Это абсолютно заслуженная награда. Зал славы UFC без него явно выглядел неполным. Все ждали этого и дождались», – сказал Губерниев.

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