Адесанья – о следующем сопернике: «Все зависит от исхода боя Стриклэнд – Перейра»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья допустил, что может подраться с победителем боя Шона Стриклэнда и Алекса Перейры.

«Все зависит от того, как сложится бой между Стриклэндом и Перейрой, как они победят, смогут ли драться в удобное для меня время и тому подобное.

Но могу сказать одно: сейчас я хочу свежей крови, немного свежего мяса», – сказал Адесанья.

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