Адесанья – о следующем сопернике: «Все зависит от исхода боя Стриклэнд – Перейра»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья допустил, что может подраться с победителем боя Шона Стриклэнда и Алекса Перейры.

«Все зависит от того, как сложится бой между Стриклэндом и Перейрой, как они победят, смогут ли драться в удобное для меня время и тому подобное.

Но могу сказать одно: сейчас я хочу свежей крови, немного свежего мяса», – сказал Адесанья.

Адесанья – о Стриклэнде: «Плохой человек и придурок, но мне нравится этот парень»

Исраэль Адесанья: «С огромным нетерпением жду боя с Алексом Перейрой»