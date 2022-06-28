Дэйна Уайт: «На данный момент у нас нет боя для Чимаева»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что пока не нашел соперника для топового полусредневеса Хамзата Чимаева.
Промоутер признался, что пытался организовать шведу чеченского происхождения с Нейтом Диазом, однако американец отказался от боя.
«На данный момент у нас нет боя для Чимаева, но мы над этим работаем. Мы пытаемся организовать бой ему, мы пытаемся организовать бой Диазу.
Получится ли свести их в октагоне – кто знает? Но я не вижу смысла драматизировать эту ситуацию», – сказал Уайт.
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