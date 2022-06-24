Диаз ответил Уайту, указавшего Нейту на серию поражений: «Я не проигрывал по-настоящему»

Известный полусредневес UFC Нейт Диаз ответил на слова Дэйны Уайта. Ранее босс промоушена заявил, что боец переживает не лучший период в карьере, сказав о серии из двух поражений.

«По крайней мере, я никогда по-настоящему не проигрывал, в отличие от всех этих придурков», – ответил Диаз, прикрепив в соцсетях видео с нарезками своих боев.

Дэйна Уайт: «Нейт Диаз должен подраться с Джейком Полом. Этот бой имеет смысл»

Нейт Диаз ответил на предложение Уайта подраться с Джейком Полом: «Жду уведомление о расторжении контракта»