Диаз ответил Уайту, указавшего Нейту на серию поражений: «Я не проигрывал по-настоящему»

Теги UFC Дэйна Уайт Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Известный полусредневес UFC Нейт Диаз ответил на слова Дэйны Уайта. Ранее босс промоушена заявил, что боец переживает не лучший период в карьере, сказав о серии из двух поражений.

«По крайней мере, я никогда по-настоящему не проигрывал, в отличие от всех этих придурков», – ответил Диаз, прикрепив в соцсетях видео с нарезками своих боев.

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