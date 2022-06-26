Шавкат – о бое с Чимаевым: «Думаю, через 1-2 боя мы встретимся»

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможном поединке с другим непобежденным проспектом Хамзатом Чимаевым.
«Время придет. Я думаю, что через один или два боя мы встретимся. Если что, то за пояс подеремся.
Если Камару Усман уйдет, то это будет прекрасно, вообще четко для него и для меня. А так надо потихонечку бой раскручивать. С каждым разом будет интрига», – сказал Шавкат.
Непобежденный казах в UFC: Рахмонов работал грузчиком на базаре, а сейчас зажигает в США. И идет за Чимаевым!