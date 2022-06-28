Канело – о поражении Биволу: «Я давал конкурентный бой, но устал в конце и проиграл»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес назвал причину поражения в бою против .

«Как мне кажется, в стартовых раундах это был очень конкурентный поединок, но затем я устал. Думаю, после этого я выиграл только один раунд.

Трудно сказать. Я пересмотрел поединок – я выдал конкурентный бой, особенно учитывая, как я к нему подошел. Как я уже говорил, я проиграл, но снова получу свой шанс», – признался Канело.

Канело – о трилогии с Головкиным: «У него нет яиц, я нокаутирую его»

Сауль Альварес: «Головкин будет удивлен тем, насколько лучше я стал»