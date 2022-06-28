Канело – о поражении Биволу: «Я давал конкурентный бой, но устал в конце и проиграл»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес назвал причину поражения в бою против Дмитрия Бивола.
«Как мне кажется, в стартовых раундах это был очень конкурентный поединок, но затем я устал. Думаю, после этого я выиграл только один раунд.
Трудно сказать. Я пересмотрел поединок – я выдал конкурентный бой, особенно учитывая, как я к нему подошел. Как я уже говорил, я проиграл, но снова получу свой шанс», – признался Канело.
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