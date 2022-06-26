Умар Нурмагомедов – о реакции Хабиба на победу: «Он сказал, что я молодец, хорошо провел бой»

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов рассказал о реакции двоюродного брата на успешное выступление в бою против Нэйта Манесса.

Напомним, что Умар одержал разгромную победу единогласным решением судей.

«После поединка Хабиб сказал, что я молодец, хорошо провел бой. Он сказал, что Манесс не старался уходить, а упирался.

Когда человек упирается, ему бывает тяжело болевой сделать. Когда человек как-то уходит, он ошибается», – сказал Умар.

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