Умар Нурмагомедов: «Рад, что выиграл. Манесс – жесткий парень»

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал победу в поединке против Нэйта Манесса.

Непобежденный россиянин одержал доминантную победу единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-25).

«Это было нелегко, он жесткий парень, но я рад, что выиграл. Я хочу поблагодарить всех, кто любит и болеет за меня, свою семью, братьев, тренеров, команду.

Хочу сказать отдельное спасибо своему отцу, он главный человек в моей жизни. Огромное всем спасибо», – сказал Умар после боя.

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