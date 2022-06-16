Мухаммад предостерег Чимаева: «Когда ты дерешься против топ-5 без плана, то проиграешь»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад оценил выступление Хамзата Чимаева в бою против Гилберта Бернса, в котором швед оказался сильнее судейским решением.

«Я увидел в нем слабости. Конечно, люди подумали: «Вау, он не настолько хорош, как мы считали».

Но, как по мне, Чимаев показал, что у него крепкий подбородок, что у него есть мощь. И тем более, что он бился с Гилбертом Бернсом.

Когда ты доходишь до топ-5 и дерешься без плана, то проиграешь хорошим бойцам», – сказал Мухаммад.

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