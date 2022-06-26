Бонусы UFC on ESPN 38: Гамрот против Царукяна – бой вечера

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC on ESPN 38, в главном событии которого состоялся поединок в легком весе между Матеушем Гамротом и .

Победу единогласным решением судей одержал польский спортсмен, но при этом оба бойца получили по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера.

Обладателями бонусов за лучшее выступление стали (задушил Нила Магни во втором раунде), Джош Парисян (нокаутировал Алана Бодо во втором раунде) и Тиаго Мойзес (задушил Кристоса Гиагоса в первом раунде).

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