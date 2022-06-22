Даниэль Кормье: «Хамзату Чимаеву стоит подраться с Белалом Мухаммадом»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал оптимального соперника для полусредневеса .

«Хамзату стоит подраться с Белалом Мухаммадом. Он обладает стилем, который временами может казаться не таким уж и увлекательным.

Но если поставить его против парня вроде Хамзата, то это практически гарантирует, что ему придется драться, поскольку он не сможет перевести Чимаева в партер», – считает Кормье.

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