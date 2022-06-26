Хабиб – об упоминании верблюдов в Коране: «Как это можно было знать 1400 лет назад, если это не откровение от Аллаха?»

Бывший чемпион в легком весе выложил серию сториз в соцсетях, посвященную верблюдам.

В публикациях рассказывается об умении этих животных бороться с жарой и холодом, пить соленую и пресную воду.

Затем Нурмагомедов привел отрывок из Корана, посвященный верблюдам: «Неужели они не видят, как созданы верблюды?»

«Как это можно было знать более, чем 1400 лет назад, если это не откровение от Аллаха?» – подытожил свой рассказ Хабиб.

Американский режиссер Харрис: «Был с Хабибом в Дагестане. Ничто не сломает его»

Хабиб: «Мне некомфортно из-за того, что я знаменит. В душе я все тот же деревенский парень»