Хабиб – об упоминании верблюдов в Коране: «Как это можно было знать 1400 лет назад, если это не откровение от Аллаха?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил серию сториз в соцсетях, посвященную верблюдам.

В публикациях рассказывается об умении этих животных бороться с жарой и холодом, пить соленую и пресную воду.

Затем Нурмагомедов привел отрывок из Корана, посвященный верблюдам: «Неужели они не видят, как созданы верблюды?»

«Как это можно было знать более, чем 1400 лет назад, если это не откровение от Аллаха?» – подытожил свой рассказ Хабиб.

Американский режиссер Харрис: «Был с Хабибом в Дагестане. Ничто не сломает его»

Хабиб: «Мне некомфортно из-за того, что я знаменит. В душе я все тот же деревенский парень»

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