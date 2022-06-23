Нил Магни о бое с Рахмоновым: «Он ещё не дрался с таким опытным ветераном, как я»

Американец Нил Магни, которому в это воскресенье предстоит разделить клетку с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, на пресс-конференции перед турниром поделился ожиданиями:

«Этот парень талантлив, его рекорд 15-0. С другой стороны, он еще не дрался с таким опытным ветераном, как я. Так что я намерен выйти и показать, что в этой игре есть разные уровни. Это моя цель. Это будет крайне доминирующее выступление, но доминировать будет не он. Я планирую выйти и доминировать с начала и до конца боя».

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения