Нурмагомедов – о Манессе: «Крепкий и хороший пацан, у меня к нему никакой злобы нет»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высказался о Нэйте Манессе, которого россиянин победил единогласным решением судей на UFC on ESPN 38.

«На самом деле мой соперник – крепкий, хороший пацан. У меня к нему никакой злобы нет. Я не хотел бить его локтями, но он бил меня снизу.

Я подумал: «Ух ты, ты подраться хочешь?» Я думал локтями закончить бой, старался что-то сделать, но не получилось.

Главное, что я доминировал, не было равного поединка. Отлично прошел бой», – сказал Нурмагомедов.

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