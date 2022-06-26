Нурмагомедов – о ближайших планах: «Через 1-2 боя я буду в топ-10 дивизиона»

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов, еще не входящий в топ-15 дивизиона, рассчитывает попасть в десятку сильнейших бойцов категории.

«Я думаю, что через один, максимум два боя я буду в топ-10, сто процентов. Я уверен в этом. Посмотрим позже.

Я готов. Даже если скажут, что уже завтра я должен биться за пояс, я готов», – сказал Нурмагомедов.

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