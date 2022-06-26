Умар Нурмагомедов – о давлении из-за родства с Хабибом: «Сейчас это только мотивирует»

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, приходящийся двоюродным братом бывшему чемпиону в легком весе , высказался о повышенном внимании к себе из-за фамилии.

«Раньше я чувствовал давление, но сейчас меня это только мотивирует, и мне нужно двигаться дальше.

Впереди меня ждет много работы. Я буду пахать, тренироваться и однажды стану чемпионом», – сказал Умар.

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