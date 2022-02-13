Соперник брата Хабиба попросил Конора быть его угловым

Теги легчайший вес UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Умар Нурмагомедов UFC 272 Бокс/MMA/UFC

Брайан Келлехер, представитель легчайшего веса UFC, в преддверии поединка против Умара Нурмагомедова обратился к Конору Макгрегору.

35-летний американец попросил бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора помочь ему одолеть брата Хабиба Нурмагомедова.

«Конор, эй, не мог бы ты стать моим угловым в бою против кузена Хабиба Умара на UFC 272?» – написал Келлехер в Твиттере.

Умар Нурмагомедов 5 марта подерется с Брайаном Келлехером на UFC 272

Конор: «Смейтесь, улыбайтесь и будьте богаты! Это то, чем я сам занимаюсь, а я миллиардер»

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