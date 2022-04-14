Али Абдель-Азиз: «Аарон Пико и Умар Нурмагомедов – два самых больших таланта, которые я когда-либо видел»

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал двух самых талантливых бойцов на данный момент.

«По тому, что Аарон Пико делает в зале, — он в топ-3 лучших полулегковесов в мире. Я видел, как Пико игрался с чемпионами UFC в зале. Просто игрался.

Он самый крупный талант, которого я когда-либо видел. А ведь я видел Камару Усмана, Хабиба, Ислама. Но Аарон Пико и Умар Нурмагомедов — два самых больших таланта, которые я когда-либо видел в этом возрасте.

То, что они делают, — я ни у кого такого не видел», – сказал Абдель-Азиз.

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