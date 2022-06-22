Джошуа перед реваншем с Усиком: «Я король камбэков. 20 августа мне не терпится устроить шоу»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе поделился ожиданиями от реванша с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Самое крутое, что я получил второй шанс. Когда я был подростком, то постоянно влипал в неприятности, но затем высшие силы давали мне второй шанс, и я пришел в бокс.

Оказавшись в зале, я вцепился в спорт обеими руками и уже не отпускал. Если вы знакомы с моей историей, то знаете, что я король камбэков.

Я могу упасть, но никому не удержать меня внизу, ведь я всегда преисполнен духа. Даже в самые трудные времена я знаю, что в итоге все будет хорошо.

Мы продолжаем двигаться вперед. Желаю Усику удачи и всего наилучшего! 20 августа мне не терпится устроить шоу для каждого, кто придет на арену», – сказал Джошуа.

Тайсон Фьюри: «Усик слишком резкий, умный и быстрый для Джошуа»

Эдди Хирн: «Думаю, если Джошуа победит Усика, то вы увидите поединок Энтони с Фьюри в декабре»