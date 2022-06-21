Тренер Рахмонова из зала Sanford о преимуществе Шавката над Магни: «Он моложе и голоден»

Тренер Шавката Рахмонова из зала Sanford MMA Саид Сапаров в интервью mmafighters.kz рассказал о подготовке Рахмонова и его преимуществе над Нилом Мэгни: «Шавкат в отличной форме, прошёл основной сбор в Казахстане, где очень много боролся. Здесь были контрольные спарринги с топовыми полусредневесами как Камару Усман, Мухаммед Берхамов, Джэйсон Джексон и Иэн Гарри. Шавкат моложе и голоден по сравнению с Магни, это думаю один из ключевых факторов, конечно, технически более разносторонний. Нил крепкий орешек, его кардио и огромный опыт в боях серьёзная проверка для любого, поэтому главное не дать ему «засушить» бой»

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