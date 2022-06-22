Александр Усик: «Причина моего счастья не в чемпионских поясах, а в моей семье, детях и чудесной команде»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе дал комментарий в преддверии реванша с , который состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

«Для меня большая честь быть здесь. Как вы знаете, моя страна переживает тяжелые времена, но мы делаем все возможное, чтобы добиться нашей цели.

Я никогда не бросался громкими и пафосными речами. Все, что я делаю — это усердно тружусь в тренировочном лагере, и буду делать это до самого дня боя.

Затем я выйду в ринг и порадую вас своим боксом. Знаете, причина моего счастья кроется не в чемпионских поясах, а в моей семье, детях и чудесной команде», – сказал украинский боксер.

Тайсон Фьюри: «Усик слишком резкий, умный и быстрый для Джошуа»

Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем