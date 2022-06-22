Александр Усик: «Причина моего счастья не в чемпионских поясах, а в моей семье, детях и чудесной команде»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик дал комментарий в преддверии реванша с Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).
«Для меня большая честь быть здесь. Как вы знаете, моя страна переживает тяжелые времена, но мы делаем все возможное, чтобы добиться нашей цели.
Я никогда не бросался громкими и пафосными речами. Все, что я делаю — это усердно тружусь в тренировочном лагере, и буду делать это до самого дня боя.
Затем я выйду в ринг и порадую вас своим боксом. Знаете, причина моего счастья кроется не в чемпионских поясах, а в моей семье, детях и чудесной команде», – сказал украинский боксер.
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