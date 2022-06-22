Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов после анонса реванша.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Усик пришел в футболке, на которой было написано «задизайнено и разработано на Украине».

Напомним, что в 2021 году украинец и британец уже встречались в ринге. Тогда победу единогласным решением судей одержал Усик, лишив Джошуа поясов.

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа

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