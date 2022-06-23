Дрозд про дебют Загитовой в боксе: «Алине лучше заниматься пением, рисованием, танцами и не лезть в мужской вид спорта»

Бывший чемпион мира по боксу отреагировал на новость о показательном поединке между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и чемпионом Игр-2020 Альбертом Батыргазиевым.

«Я уже говорил насчет того, что Загитовой лучше заниматься пением, рисованием, танцами и не лезть в мужской вид спорта. Но процесс уже тронулся и набирает ход.

Насчет соперника могу сказать, что Альберта я прекрасно знаю. Он очень воспитанный, уважительный парень из Дагестана. Он не будет касаться Алины даже пальцем, ее вообще не тронут.

Это будет показательный, выставочный якобы бой, но без какого-либо контакта. Она-то будет его бить, а он ее даже не тронет, это очевидно», – считает Дрозд.

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