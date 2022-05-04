Адесанья проведет очередную защиту титула 3 июля. Соперник – Джаред Канноньер

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Дерек Брансон Бокс/MMA/UFC

Чемпион среднего веса UFC и один из лидеров рейтинга P4P Исраэль Адесанья проведет титульный поединок против Джареда Канноньера.

Как стало известно после выхода подкаста The Pivot, бой возглавит турнир UFC 272, который пройдет в ночь на 3 июля.

Адесанья не знает поражений в среднем весе UFC, проведя четыре успешных защиты титула. В февраляе 2022 года новозеландец одержал победу над Робертом Уиттакером.

Джаред Канноньер идет на серии из двух побед подряд: в феврале 2022-го он нокаутировал Дерека Брансона.

Исраэль Адесанья: «Отдаю Чимаеву должное. Да, он зверь, но в полусреднем весе»

Исраэль Адесанья – о следующем сопернике: «Теперь я большой пес. И еще один пес – Джаред Канноньер, он проделал сегодня отличную работу»

 

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