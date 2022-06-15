Алджамейн Стерлинг: «Анкалаев не особо известен, но очень опасен. Он – темная лошадка полутяжелого дивизиона»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился мнением о ситуации в полутяжелом дивизионе промоушена.

«Там есть темная лошадка, которая ждет своей возможности. вроде бросил вызов , который является для него более легким соперником, чем темная лошадка Магомед Анкалаев.

Он не особо известен, но очень опасен. Никто не хочет с ним драться, потому что поединок с ним не поможет набрать популярности, но русские и дагестанцы знают, кто он такой. Он настоящий зверь», – сказал Стерлинг.

Бой Анкалаева и Энтони Смита состоится 31 июля на UFC 277 в Далласе.

Магомед Анкалаев: «Усман может побить Прохазку, Блаховича и Тейшейру, но не меня»

Уайт про бой Анкалаев – Смит: «Победитель подерется за титул»