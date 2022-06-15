Алджамейн Стерлинг: «Анкалаев не особо известен, но очень опасен. Он – темная лошадка полутяжелого дивизиона»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о ситуации в полутяжелом дивизионе промоушена.
«Там есть темная лошадка, которая ждет своей возможности. Иржи Прохазка вроде бросил вызов Яну Блаховичу, который является для него более легким соперником, чем темная лошадка Магомед Анкалаев.
Он не особо известен, но очень опасен. Никто не хочет с ним драться, потому что поединок с ним не поможет набрать популярности, но русские и дагестанцы знают, кто он такой. Он настоящий зверь», – сказал Стерлинг.
Бой Анкалаева и Энтони Смита состоится 31 июля на UFC 277 в Далласе.
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