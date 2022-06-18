Энтони Смит: «Не буду ныть, если Тейшейра получит немедленный реванш. Мне нравится Гловер»

Теги UFC Дэйна Уайт полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Энтони Смит Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит объяснил, почему готов уступить титульный шанс бывшему чемпиону Гловеру Тейшейре.

«Я не стану ныть и жаловаться, если Тейшейра получит немедленный реванш с Прохазкой, потому что в таком случае буду чувствовать себя так, будто предал кого-то, кто мне нравится.

А мне очень нравится Гловер. Вы знаете, что Тейшейре уже за сорок. У него осталось не так много лет впереди. У него нет времени, чтобы ждать целый год», – сказал Смит.

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