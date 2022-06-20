Каттар недоволен решением судей отдать победу Эмметту: «Я думал, рефери поднимет мою руку»

Топовый полулегковес UFC Келвин Каттар прокомментировал итоги боя против Джоша Эмметта, который завершился победой второго раздельным решением судей.

«Я думал, что рефери поднимет именно мою руку. Лично мне казалось, что я сделал все для победы. Но Джош очень сильный парень, и я это признаю.

Поздравляю его с победой. Походу боя я не думал о том, что победа уже у меня в кармане, но был уверен, что перебиваю его.

Мне кажется, что мои удары были лучше, но я же не судья. Вышло как вышло, надо пересмотреть бой. Сейчас у меня одни вопросы и никаких ответов», – сказал Каттар.

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