Генри Сехудо про отстранение россиян из промоушена Glory: «Это настоящая дискриминация»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал дискриминацией исключение россиян из промоушена Glory.
«Нам действительно нужно разделить спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт преодолевает разрыв.
Это настоящая дискриминация, — написал американец, добавив хештег #freerussianathletes (свободу российским спортсменам).
Руководство Glory отстранило россиян из-за ситуации на Украине. Промоушен столкнулся с проблемами организации поездок, блокировкой платежей и отказом бойцов сражаться со спортсменами из России.
Лига кикбоксинга Glory объявила об увольнении всех российских бойцов