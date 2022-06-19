Генри Сехудо про отстранение россиян из промоушена Glory: «Это настоящая дискриминация»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал дискриминацией исключение россиян из промоушена Glory.

«Нам действительно нужно разделить спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт преодолевает разрыв.

Это настоящая дискриминация, — написал американец, добавив хештег #freerussianathletes (свободу российским спортсменам).

Руководство Glory отстранило россиян из-за ситуации на Украине. Промоушен столкнулся с проблемами организации поездок, блокировкой платежей и отказом бойцов сражаться со спортсменами из России.

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