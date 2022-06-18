Лига кикбоксинга Glory объявила об увольнении всех российских бойцов

Российские кикбоксеры уволены из промоушена Glory из-за проведения спецоперации на территории Украины. Среди отстраненных бойцов оказался чемпион в полутяжелом весе Артем Вахитов.

«Мы хотели бы поблагодарить наших российских спортсменов за сотрудничество в эти тяжелые времена и за их исторические выступления в нашей лиге.

Мы ценим их как спортсменов, конкурентов, друзей, и в этой ситуации нет их вины, как и нашей», – сказано в заявлении организации.

Руководитель Glory Скотт Рудманн подчеркнул, что российские бойцы будут приняты обратно после окончания спецоперации.

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