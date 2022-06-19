Тайсону Фьюри запрещен въезд в США из-за связи с мафией

Чемпиону WBC в тяжелом весе закрыли въезд на территорию США из-за связей с главой наркокартеля Дэниелом Кинаханом.

В апреле Министерство финансов США внесло Кинахана в санкционный список, а правительство объявило о награде в пять миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту лидера преступной группировки.

Около 600 людям, имевших отношение к Кинахану, запретили въезд в США.

Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global, у которой контракт с Фьюри. Боксер был замечен с Кинаханом в феврале в Дубае.

Фьюри грозят тюрьмой за дружбу с ирландским наркобароном. Он был советником боксера, а его клан связывают с русской мафией

Отец Фьюри – ирландский кочевник. Он был кулачным бойцом, устраивал оргии с проститутками и отсидел в тюрьме – за то, что ослепил человека