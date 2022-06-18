ACA 140: Резников победил Рамоса, Коков одолел Галиева и другие бои

17 июня в Сочи состоялся турнир ACA 140, в главном событии которого состоялся четвертьфинальный бой гран-при легковесов между Артемом Резниковым (18-6) и Дэйви Рамосом (10-5).
Победу единогласным решением судей одержал казахстанский боец.
Другие бои вечера:
Мухамед Коков (18-7) победил Венера Галиева (33-14) техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде.
Абдул-Рахман Джанаев (16-3) победил Николу Дипчикова (20-9) единогласным решением судей.
Павел Гордеев (20-3) победил Лом-Али Нальгиева (19-9) единогласным решением судей.
Саламу Абдурахманов (14-1) победил Сиро Родригеса (23-11) удушающим приемом во втором раунде.
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